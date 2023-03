Marko Ivan Rupnik: la scomunica revocata al gesuita amico di Papa Francesco accusato di abusi sulle suore (Di lunedì 6 marzo 2023) Marko Ivan Rupnik, teologo sloveno gesuita, è stato denunciato nel 2021 per abusi sessuali e psicologici su alcune suore della Comunità Loyola a Lubiana. L’iter si è chiuso con il riconoscimento della prescrizione da parte dell’ex Sant’Uffizio in quanto i fatti risalIvano agli anni ’90. Ma su di lui, che è amico di Papa Francesco, continuano a gravare le misure cautelari stabilite dai gesuiti nell’indagine previa (divieto di confessare e interdizione all’accompagnamento spirituale). Nei confronti di Rupnik c’è anche un’altra accusa: avrebbe confessato, assolto e vincolato al silenzio una suora abusata. Per questo aveva ricevuto nel maggio 2020 una scomunica. Che però, scrive oggi il ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 marzo 2023), teologo sloveno, è stato denunciato nel 2021 persessuali e psicologici su alcunedella Comunità Loyola a Lubiana. L’iter si è chiuso con il riconoscimento della prescrizione da parte dell’ex Sant’Uffizio in quanto i fatti risalo agli anni ’90. Ma su di lui, che èdi, continuano a gravare le misure cautelari stabilite dai gesuiti nell’indagine previa (divieto di confessare e interdizione all’accompagnamento spirituale). Nei confronti dic’è anche un’altra accusa: avrebbe confessato, assolto e vincolato al silenzio una suora abusata. Per questo aveva ricevuto nel maggio 2020 una. Che però, scrive oggi il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeMar1177 : @top57cl @Pontifex_it No, lui personaggi come Julio César Grassi e Marko Ivan Rupnik, li aiuta, non li punisce. Inv… - AngeMar1177 : @Corrado0M @Pontifex_it Si, come no! Si vada a cercare le storie di Julio César Grassi e Marko Ivan Rupnik, e tutto… - AngeMar1177 : @Pontifex_it Perché non scomunichi personaggi come Julio César Grassi o Marko Ivan Rupnik, invece di scomunicare ch… -