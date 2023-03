Mark Ruffalo: "Una reunion con Chris Evans e Robert Downey Jr. nell'MCU? Tutto può accadere" (Di lunedì 6 marzo 2023) L'interprete di Bruce Banner, alias Hulk, Mark Ruffalo si è lasciato andare a una dichiarazione che ha riacceso le speranze dei fan di rivedere i tre mitici Avengers di nuovo assieme sul grande schermo. L'ultima volta in cui i fan della Marvel hanno potuto vedere assieme sul grande schermo Mark Ruffalo, Robert Downey Jr. e Chris Evans risale al mega crossover Avengers: Endgame, uscito nelle sale nel 2019. Da allora le voci su un ritorno dei due sono diventate sempre più insistenti, ma al momento non se ne è ancora fatto nulla. Sulla questione è voluto intervenire proprio Mark Ruffalo, ospite dell'Emerald City Comic Con, alimentando l'hype dei fan: "Tutto molto triste, ma c'è una ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 marzo 2023) L'interprete di Bruce Banner, alias Hulk,si è lasciato andare a una dichiarazione che ha riacceso le speranze dei fan di rivedere i tre mitici Avengers di nuovo assieme sul grande schermo. L'ultima volta in cui i fan della Marvel hanno potuto vedere assieme sul grande schermoJr. erisale al mega crossover Avengers: Endgame, uscitoe sale nel 2019. Da allora le voci su un ritorno dei due sono diventate sempre più insistenti, ma al momento non se ne è ancora fatto nulla. Sulla questione è voluto intervenire proprio, ospite dell'Emerald City Comic Con, alimentando l'hype dei fan: "molto triste, ma c'è una ...

