“Maria De Filippi ha deciso” Amici 22 | manca solo l’annuncio | il pubblico non vede l’ora

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 6 marzo 2023) Ormai ci siamo: su22 è stata presa una decisione importante per la parte finale del talent show di Canale 5.Del’ha fatto sapere in queste ore tramite le pagine ufficiali del programma, ma è anche spuntata fuori un’altra indiscrezione che ilha subito letto e diffuso in rete. A riportare tutto in anteprima è stato il sito Blastingnews, che hadi rivelare ai suoi lettori cosa succederà tra una decina di giorni. Ed era una notizia che tutti attendevano da tempo. Prima di dirvi tutto su22 e questa decisione che è ormai stata assunta, dobbiamo fare chiarezza su Lorella Cuccarini e la possibilità che possa abbandonare la trasmissione. Una volta per tutte la ballerina ha fatto chiarezza. A Verissimo non poteva essere più netta: “Leggo da ...