MARE FUORI: VITA E CARRIERA DEI GIOVANI PROTAGONISTI DELLA SERIE FENOMENO RAI (Di lunedì 6 marzo 2023) MARE FUORI è una SERIE televisiva trasmessa su Rai 2 a partire dal 23 settembre 2020, dove dal 15 febbraio scorso è iniziata la messa in onda DELLA terza stagione. La SERIE, però, è diventata un FENOMENO di culto DELLA generazione Z solamente a partire da maggio del 2022, quando è stata resa disponibile su Netflix e dal 1 febbraio 2023 su Rai Play sono stati caricati i primi 6 episodi DELLA stagione 3, che in sole 24 ore hanno raggiunto una straordinaria accoglienza, con più di 8 milioni di visualizzazioni. Il 13 febbraio 2023 sono stati resi fruibili sulla piattaforma i restanti 6 episodi, che in una sola giornata hanno raccolto più di 12 milioni di visualizzazioni. Intanto, procede la messa in onda sulla televisione generalista: le prime due puntate ...

