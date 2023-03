Mare Fuori, trattative in corso per la quinta e la sesta stagione (Di lunedì 6 marzo 2023) della serie tv prodotta da Rai Fiction e Picomedia in onda su Rai 2. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di lunedì 6 marzo 2023) della serie tv prodotta da Rai Fiction e Picomedia in onda su Rai 2. Tvserial.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sfigatto : A NON AVER VISTO MARE FUORI SIAMO RIMASTI IO E IO #CEPOSTAPERTE - SimoneAlliva : È così bella la vittoria di #Schlein perché ci dice che non bisogna aver paura dei più bravi: non bisogna oscurarli… - davidemaggio : Capita che gli sceneggiatori dicano: ‘che famo? Famoli scopà’. È successo anche nella seconda stagione di Mare Fuor… - billabombi : RT @calftcurls: qual è la scena più bella di tutto mare fuori 3 e perchè proprio questa a mani basse - lina_lasco : @GrandeFratello qualcuno può dire ad Oriana e altre che stanno in una casa,e siamo in inverno , non al mare dove me… -