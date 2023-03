Mara Venier inizia Domenica In con un messaggio per Maria De Filippi (Di lunedì 6 marzo 2023) Mara Venier ha voluto iniziare la puntata di Domenica In con un pensiero per Maria De Filippi. “Prima di cominciare, voglio mandare un abbraccio forte forte alla mia dirimpettaia, Maria”. Un messaggio, quello della conduttrice del contenitore Domenicale di RaiUno, per il ritorno in video di De Filippi dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo lo scorso 24 febbraio. Va ricordato che la puntata di Amici in onda ieri su Canale 5 è stata registrata prima della scomparsa del giornalista. L’abbraccio di De Filippi a tutti è andato in onda sabato sera con un grafica muta prima dell’inizio di C’è Posta per Te: “Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023)ha volutore la puntata diIn con un pensiero perDe. “Prima di cominciare, voglio mandare un abbraccio forte forte alla mia dirimpettaia,”. Un, quello della conduttrice del contenitorele di RaiUno, per il ritorno in video di Dedopo la scomparsa di Maurizio Costanzo lo scorso 24 febbraio. Va ricordato che la puntata di Amici in onda ieri su Canale 5 è stata registrata prima della scomparsa del giornalista. L’abbraccio di Dea tutti è andato in onda sabato sera con un grafica muta prima dell’inizio di C’è Posta per Te: “Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per ...

