Mara Venier furiosa a Domenica In: "Non vi azzardate a mandare quel filmato di Mare Fuori" (Di lunedì 6 marzo 2023) Caos a Domenica In, Mara Venier non si accorge di essere in diretta e minaccia gli autori: "Non mandate quel filmato" Come ogni Domenica la conduttrice di Rai1, la zia di tutti gli italiani, ha tenuto compagnia al suo pubblico con diverse interviste, canzoni, e momenti di leggerezza. Domenica In è uno dei programmi più attesi durante la settimana. Tempo fa si scontrava con Barbara d'Urso che andava in onda con Domenica 5, programma poi cancellato, forse a causa della presenza della Venier sul palinsesto competitor di Mediaset. Dopo la puntata straziante del 26 febbraio in cui ha ricordato insieme a tantissimi colleghi ed amici, Maurizio Costanzo, la puntata del 5 marzo è stata sicuramente molto più leggera. Ospiti speciali, che non ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 6 marzo 2023) Caos aIn,non si accorge di essere in diretta e minaccia gli autori: "Non mandate" Come ognila conduttrice di Rai1, la zia di tutti gli italiani, ha tenuto compagnia al suo pubblico con diverse interviste, canzoni, e momenti di leggerezza.In è uno dei programmi più attesi durante la settimana. Tempo fa si scontrava con Barbara d'Urso che andava in onda con5, programma poi cancellato, forse a causa della presenza dellasul palinsesto competitor di Mediaset. Dopo la puntata straziante del 26 febbraio in cui ha ricordato insieme a tantissimi colleghi ed amici, Maurizio Costanzo, la puntata del 5 marzo è stata sicuramente molto più leggera. Ospiti speciali, che non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Oggi @fabfazio sarà ospite da Mara Venier a DomenicaIn per ricordare Maurizio Costanzo. - LucaVettraino : Lino Banfi a Domenica In parla della moglie Lucia: «La sera è difficile». Mara Venier abbandona lo studio - IlariaScalabri : RT @Cinguetterai: Mara Venier: “E adesso Fabio Concato”. I ragazzi di #MareFuori: #DomenicaIn #MareFuori3 - RaiNews : Mara Venier ha aperto “Domenica In” con un pensiero speciale rivolto a Maria De Filippi. “Vorrei mandare un abbracc… - louviis : le interviste di mara venier sono cringissime la diretta con lei fa sempre cagare e non dico sia colpa solo sua per… -