Manovre “aggressive” della flotta russa nel Mediterraneo | navi vicine anche alle coste italiane

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 marzo 2023) “Un aumento impressionante”nel. A usare queste parole è stato, nel suo interventoCamere, il capo di Stato MaggioreMarina, l’ammiraglio Enrico Credendino, per descrivere lemilitari in corso nelle acqueda parte delleda guerra del Cremlino. Affermazioni che hanno trovato conferma nei tracciamenti effettuati dal sito Itamilradar. Niente di particolarmente preoccupante, almeno per il momento, secondo le Forze Armateche continuano a monitorare le mossedi Mosca composta, in questo caso, da una decina di unità. Ciò che potrebbe ...