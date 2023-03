Manda in frantumi i finestrini di cinque auto: arrestato dai carabinieri (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ha frantumato i finestrini di cinque parcheggiate in strada per prendere qualche euro. Dall’ultima ha preso 30 euro e si stava allontanando ma è stato raggiunto dai carabinieri che dopo una breve colluttazione lo hanno bloccato. Protagonista della vicenda, che è avvenuta intorno alle 4 di oggi in via Genova, a Napoli, un cittadino di 31 anni, di origine marocchine. L’arrestato deve rispondere dis furto aggravato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Tre i giorni di prognosi prescritti per uno dei militari intervenuti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ha frantumato idiparcheggiate in strada per prendere qualche euro. Dall’ultima ha preso 30 euro e si stava allontanando ma è stato raggiunto daiche dopo una breve colluttazione lo hanno bloccato. Protagonista della vicenda, che è avvenuta intorno alle 4 di oggi in via Genova, a Napoli, un cittadino di 31 anni, di origine marocchine. L’deve rispondere dis furto aggravato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Tre i giorni di prognosi prescritti per uno dei militari intervenuti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

