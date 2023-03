Manchester United umiliato, Varane urla contro i compagni che non volevano... (Di lunedì 6 marzo 2023) Il centrale francese ha richiamato alcuni compagni che dopo il 7-0 si erano diretti nel tunnel degli spogliatoi senza salutare il pubblico. Leggi su itasportpress (Di lunedì 6 marzo 2023) Il centrale francese ha richiamato alcuniche dopo il 7-0 si erano diretti nel tunnel degli spogliatoi senza salutare il pubblico.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calcioinglese : Non c’è assolutamente nessun senso logico, ma il Liverpool ha appena battuto il Manchester United 7-0. Si, non è u… - gippu1 : A #Liverpool il Manchester United perde con 7 gol di scarto per la PRIMA volta nella sua storia. I Red Devils non s… - calcioinglese : Una stagione certamente ricca di soddisfazioni (compreso un trofeo) ma perdere così due derby fa malissimo. Il Ma… - CaptainCTR : RT @ReignMelanin: Manchester united haiperi - infoitsport : Manchester United umiliato, Varane urla contro i compagni che non volevano salutare i tifosi -