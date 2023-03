Manca solo la firma: intermediari e commissioni, due fattori per il Milan nel rinnovo di Leao (Di lunedì 6 marzo 2023) Il Milan continua a sperare nel rinnovo di contratto di Rafael Leao, ma nella trattativa con il portoghese per prolungare il proprio accordo... Leggi su calciomercato (Di lunedì 6 marzo 2023) Ilcontinua a sperare neldi contratto di Rafael, ma nella trattativa con il portoghese per prolungare il proprio accordo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TCommodity : Mercati e banche centrali sotto shock dopo i dati sull'inflazione negli Usa e in Eu. Per chi mi segue è solo una co… - GizChinait : Moto Edge 40 Pro nei primi render ufficiosi: ormai manca solo il debutto #MotoEdge40Pro #Motorola… - massimo4951 : RT @pattyfra1: Agli animali manca solo la parola, e io sarei ben felice di toglierla a molte persone per darla a loro.???? - cit. dal web ..… - cielorossonero : RT @cmdotcom: Manca solo la firma: intermediari e commissioni, due fattori per il #Milan nel rinnovo di #Leao - LandiRosi : @sofyabbb_ Padre sorella adesso manca la mamma e gente come Alby ha ricevuto solo.una sorpresa sempre due pesi e due misure -