Maltrattamenti sulle donne, una denuncia al giorno. L’anno scorso 457 notizie di reato (Di lunedì 6 marzo 2023) I dati . Cinquanta casi in più rispetto al 2021. Anche gli accessi ai Pronto soccorso per le violenze sono in aumento. Potenziati i servizi della rete antiviolenza. Su L’Eco di Bergamo del 6 marzo due pagine di approfondimento. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 6 marzo 2023) I dati . Cinquanta casi in più rispetto al 2021. Anche gli accessi ai Pronto soccorso per le violenze sono in aumento. Potenziati i servizi della rete antiviolenza. Su L’Eco di Bergamo del 6 marzo due pagine di approfondimento.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Cinquanta casi in più rispetto al 2021. Anche gli accessi ai Pronto soccorso per le violenze sono in aumento. Potenzia… - romi_andrio : RT @webecodibergamo: Cinquanta casi in più rispetto al 2021. Anche gli accessi ai Pronto soccorso per le violenze sono in aumento. Potenzia… - webecodibergamo : Cinquanta casi in più rispetto al 2021. Anche gli accessi ai Pronto soccorso per le violenze sono in aumento. Poten… - BaLoRdO61 : @realvarriale Violenza sulle donne questo è il suo caso ....387-bis), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.… -