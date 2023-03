Malore a scuola | Cristian non ce l’ha fatta | «Morte cerebrale» Non aveva ancora compiuto 13 anni

(Di lunedì 6 marzo 2023) A distanza di poco più di 24 ore,Miceli è stato dichiarato morto. Il giovane studente venerdì 3 marzo era a, ma ha avuto unmentre si trovava in bagno, probabilmente un arresto cardiaco. La vittima, chenon13, si è accasciato ae un’ambulanza di passaggio lorianimato e, poi, trasportato d’urgenza a Palermo nel reparto di Rianimazione. Ma, adesso, è stata dichiarata la. La ricostruzioneMiceli, come ogni giorno, si trovava a, la Karol Wojtyla di Santa Flavia, nel Palermitano. Le condizioni del ragazzo, che era sano e nonmai avuto problemi di salute, ...

Sarebbe stato un aneurisma a colpirlo venerdì scorso nei bagni dellaWojtyla. Questa mattina la comunità si è stratta attorno alla famiglia, colpita da questo terribile e inaspettato lutto. ...Il giovane, che si era sentito male nei bagni della Karol Wojtyla a Santa Flavia (Palermo), è stato portato in rianimazione dov'è deceduto nel giro di 24 ...Andrei, morto a 14 anni dopo un: 'Ritardi dei medici, la Asl paghi 390mila euro alla famiglia', Cristian non ce l'ha fatta: 'Morte cerebrale'. Non aveva ancora compiuto 13 anni ...

Oggi sarà osservato un giorno di lutto cittadino a Santa Flavia per la morte di Cristian Miceli, a soli 13 anni.L'autista del pullman che trasporta una scolaresca in gita sulla neve ha un malore in autostrada, ma le maestre intervengono e riescono ad arrestare il bus ...