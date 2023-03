Malediction - La maledizione di Arthur | la recensione | il mondo dei Minimei diventa un horror

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 6 marzo 2023) Ladi- Ladi: nel film appena uscito per Midnight Classic, Luc Besson rivisita la sua saga die ildeiin chiave. A volte essere fan sfegatati di una saga può costare caro, molto caro. È quanto ci racconta- Ladi, film scritto e prodotto da Luc Besson, appena uscito in homevideo per la collana Midnight Factory di Plaion Pictures. In sostanza il film diretto da Barthélémy Grossmann è una sorta di rivisitazione in chiavedel prodotto di animazionee il popolo dei, anzi della trilogia di film per ragazzi che era stata confezionata ...