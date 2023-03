Maifredi: "I tifosi del Napoli possono stare tranquilli, lo Scudetto sarà loro" (Di lunedì 6 marzo 2023) Gigi Maifredi, ex calciatore e allenatore, è intervenuto a "Febbre a 90", su Vikonos Web Radio/Tv, ecco le sue parole: “Il Napoli è vivo, contro la Lazio non meritava di perdere, toccando ferro i tifosi partenopei stiano tranquilli lo Scudetto è del Napoli, un ko ci può stare, non cambia nulla. Peraltro venerdì mi è sembrata più una partita da zero a zero, si è vista una bella gara, nemmeno da campionato italiano. Ecco, Napoli-Lazio sembrava una partita di Premier League, bravi tutti, ha vinto chi è riuscito a segnare, poteva farlo anche il Napoli. Ripeto, non cambia nulla, la squadra è solida e consapevole della sua forza. Ora la formazione azzurra è attesa da un doppio confronto importante: prima sabato contro l’Atalanta, poi ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 6 marzo 2023) Gigi, ex calciatore e allenatore, è intervenuto a "Febbre a 90", su Vikonos Web Radio/Tv, ecco le sue parole: “Ilè vivo, contro la Lazio non meritava di perdere, toccando ferro ipartenopei stianoloè del, un ko ci può, non cambia nulla. Peraltro venerdì mi è sembrata più una partita da zero a zero, si è vista una bella gara, nemmeno da campionato italiano. Ecco,-Lazio sembrava una partita di Premier League, bravi tutti, ha vinto chi è riuscito a segnare, poteva farlo anche il. Ripeto, non cambia nulla, la squadra è solida e consapevole della sua forza. Ora la formazione azzurra è attesa da un doppio confronto importante: prima sabato contro l’Atalanta, poi ...

