Madre malata di tumore e in fin di vita | l’ex marito le impedisce di vedere il figlio da più di un anno

(Di lunedì 6 marzo 2023) Da più di unle viene impedito di riabbracciare il, nonostante abbia sempre meno tempo a disposizione. Una donnadisi è rivolta al tribunale per poter riildi 12 anni, affidato aldopo il peggioramento delle sue condizioni. L’uomo, da cui la 47enne si era separata denunciandolo per maltrattamenti, avrebbe dovuto portare il ragazzo alauna volta al mese, ma l’appuntamento non viene rispettato da gennaio 2022. Il caso, che ha interessato anche il ministero della Giustizia, è stato portato all’attenzione del tribunale di Trani, il quale si è riservato una decisione. Nel frattempo la donna, un’insegnante di Frosinone, è tornata nella sua abitazione dopo ...

Non ci pensavo nemmeno, a Kiev ho una, lì c'è la nostra casa, l'officina che io e Dmytro abbiamo messo in piedi con tanti sacrifici. Mi hanno trascinata via i parenti: sono partita per ...

Nella serata di ieri si è tenuta una fiaccolata e una veglia di preghiera per Rosalba Dell'Albani, la 52enne uccisa nel sonno dal cognato a Giarratana ...