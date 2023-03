Madame | in pre-order il disco L’amore | aggiunte nuove date al Summer Tour

(Di lunedì 6 marzo 2023)è il nuovo album di, da oggi in pre-, e che presenterà in unestivo che si arricchisce dipubblica il suo secondo album(Sugar) venerdì 31 marzo e annunciadal vivo per quest’estate; a partire dal mese di luglio, infatti, la cantautrice sarà innelle più belle location outdoor d’Italia. Un nuovo progetto -quellografico e live- per l’artista più ascoltata degli ultimi dieci anni (fonte Spotify) e che in soli quattro anni ha collezionato finora 35 certificazioni tra platino e oro. L’album è preordinabile. Il nuovoè stato anticipato dal singolo già certificato platino e presentato a Sanremo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... el100moscow : C'è un pre madame e un dopo -

... Claudio Baglioni, Elisa, Elodie, Giorgia, Il Volo, Laura Pausini, Lazza, levante, Ligabue,, ... Gli spazi che si potranno occupare durante i live saranno compresi in un contenitore video '- ...Cosa farà la Freaky Queen Senhit il prossimo 10 marzo a Stoccolma Partecipo al- party dell'... l'ultimo singolo scritto conApparizione fugace per Blanco e Mahmood che attraversano il ...... firmata dagli stessi Colapesce e Dimartino in veste di autori e compositori, disponibile in... Federico Nardelli, Giulia Emma Russo, Davide Rossi, Marco Giudici, Adele Altro e- in un ...

Madame, in pre-order il disco L'amore, aggiunte nuove date al ... Spettacolo.eu

Dal 24 febbraio sarà disponibile in pre order per Cam Sugar nei formati digitali, cd e vinile numerato. Si tratta del debutto al cinema per il duo che, pur arrivando decimo all'ultima edizione di Sanr ...Esce il 24 febbraio la colonna sonora originale de `La primavera della mia vita´, firmata dagli stessi Colapesce Dimartino in veste di autori e compositori, disponibile in pre-order per CAM Sugar nei ...