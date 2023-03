Ma è vero? Aurora Ramazzotti | foto in bikini e tam tam impazzito | Guarda

(Di lunedì 6 marzo 2023) Colpo di scena in casa Hunziker-: "ha partorito". Non solo: il nipotino di Michelle Hunziker ed Erossi chiamerebbe "Eros Junior". Mondo del gossip colto alla sprovvista su tutti i fronti, per le tempistiche del lieto evento e per il nome scelto per il bebè. L'indiscrezione deflagra su Instagram, peccato che sia l'ennesima fake news. Una bufala, detta volgarmente. O a essere buoni e non maliziosi, semplicemente la domanda (o forse l'auspicio) di un fan della rampolla., su Instagram, pubblica un post con l'evoluzione del suo pancione: dallaine curve "normali", fino alle ultime, ironiche e dolcissime con il fisico lievitato dall'amore. "Ma èche ha già partorito e che si chiama ...

... è incinta Lei si infuria: 'Non siete carine per niente' 'Ramazzotti ha partorito, si chiama Eros junior'. E lei commenta così Le nozze lampo Il loro matrimonio è stato une proprio ......che già ha partorito, si chiama Eros Junior'. Non l'avesse mai fatto: piovono rispostacce, ma anche calcoli ginecologici che fissano la data del parto ai primi di aprile. Si vedrà…...... 'Ma èche ha già partorito e che si chiama Eros Junior'. Una domanda a cui la Ramazzotti ha risposto ripostando il commento in una delle sue stories con tanto di risata. La smentita...

La figlia del cantante romano non smentisce l'ipotesi di un fan sul nome del figlio che stare nascere MILANO - Ormai la gravidanza della loro figlia è in dirittura d'arrivo: Eros Ramazzotti e Michelle ...