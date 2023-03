“Ma dove sono finiti?”. Panico al GF Vip 7, casa vuota e concorrenti spariti: cosa è successo (Di lunedì 6 marzo 2023) GF Vip 7, i concorrenti sono spariti dalla diretta. Sui social molti utenti e telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno notato che dalla casa la maggior parte dei vipponi era sparita. La segnalazione è stata pubblicata da Deianira Marzano sul suo account Instagram. “Dopo il messaggio di Pier Silvio (Berlusconi, ndr) che gli hanno comunicato in confessionale, stanno censurando la qualunque. In pratica solo Alberto è ripreso e Milena, che fa dolci“, si legge in una Instagram story pubblicata dalla influencer napoletana ed esperta di gossip e televisione. Ma che fine hanno fatto i vipponi? dove sono finiti? Perché sono scomparsi dalla diretta in onda su Mediaset extra? Leggi anche: “Perché Pier Silvio ha cancellato il GF ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 marzo 2023) GF Vip 7, idalla diretta. Sui social molti utenti e telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno notato che dallala maggior parte dei vipponi era sparita. La segnalazione è stata pubblicata da Deianira Marzano sul suo account Instagram. “Dopo il messaggio di Pier Silvio (Berlusconi, ndr) che gli hanno comunicato in confessionale, stanno censurando la qualunque. In pratica solo Alberto è ripreso e Milena, che fa dolci“, si legge in una Instagram story pubblicata dalla influencer napoletana ed esperta di gossip e televisione. Ma che fine hanno fatto i vipponi?? Perchéscomparsi dalla diretta in onda su Mediaset extra? Leggi anche: “Perché Pier Silvio ha cancellato il GF ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Prima di parlare, ascoltate chi sul campo c'è. Sono pacifisti, ma prima di tutto pacificatori. Vanno lì dove bisogn… - Avvenire_Nei : #Udienza. #PapaFrancesco: dove ci sono donne la Chiesa cambia e va avanti - borghi_claudio : @Frances85708051 @SuperElis2 No ed è uno dei motivi per cui voglio la commissione d'inchiesta, però la prima ondata… - AnnaSesenna : RT @Fortunata__: E allora vamos! Dove vai tu, ci siamo noi. Io, sono anni che non faccio un viaggio, ma tu mi porti sempre nei tuoi. Grazi… - PizzAlex10 : RT @_deenise19: Poi un giorno parleremo di come in questa tifoseria ci sono figli e figliastri, a vostro piacimento, dove i primi possono f… -