"Ma cosa fa? È impazzito". Donnamaria choc con Antonella, immagini gravissime dal GF Vip (Di lunedì 6 marzo 2023) Bufera al GF Vip 7 contro Edoardo Donnamaria. Nelle ultime ore il concorrente è finito nell'occhio del ciclone a causa del suo comportamento con Antonella Fiordelisi. Alla luce dei suoi ultimi gesti contro la fidanzata, il vippone ha scatenato la furia degli utenti social. i quali chedono a gran voce al sua squalifica. In tanti hanno accusato il volto di Forum di aver ormai superato ogni limite e le immagini parlerebbero da sole. Una situazione che sarebbe diventata insostenibile, stando a quanto rivelato da chi ha assistito alla diretta del GF Vip 7 in onda su Mediaset Extra. Qualche giorno fa anche Deianira Marzano ha ricevuto diverse segnalazioni e di filmati contro il protagoniste del reality show. Leggi anche: "Su Nikita è tutto vero". GF Vip 7, bomba Pelizon dopo l'ultima puntata: più di ...

