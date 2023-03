(Di lunedì 6 marzo 2023) Aveva 21Moustaphaieri indove giocava per il Racing d’Abidjan dopo un malore in subito in campo Moustapha, calciatore 21enne del Racing d’Abidjan, prima divisione ivoriana, èieri in seguito ad un malore durante una partita contro il Sol FC. A dare la notizia la società con un comunicato. «Moustaphaquesta sera a seguito di un malore sul prato durante l’incontro con il Sol FC.è deceduto durante il trasporto in ospedale. Era arrivato a settembre, aveva solo 21». L'articolo proviene daNews 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Mai come oggi il Presidente #Mattarella rappresenta un’intera nazione unita nel lutto davanti ad una tragedia immane. Grazie Presidente. - CalcioNews24 : Lutto nel mondo del calcio, è morto in Costa d’Avorio Sylla, 21 anni - xbjeber94 : @melogranetto al liceo mi assentai per una settimana perché ebbi un’ influenza spaventosa e nel weekend venne a man… - jackfollasb : RT @rep_roma: Lutto nel mondo dell'atletica: addio a Elisabetta Beltrame, morta nel giorno del suo 36esimo compleanno. 'Vola a correre in a… - lucadotto : RT @repubblica: Lutto nel mondo dell'atletica: addio a Elisabetta Beltrame, morta nel giorno del suo 36esimo compleanno. 'Vola a correre in… -

...vanno le più sincere e sentite condoglianze da parte di tutti noi per il grave e improvviso', ... Affranto anche Daniele Vaccarino, con una lunga militanzamondo Cna anche come presidente ...... con tutta probabilità, annunceràcittadino. 'Ci siamo attivati come amministrazione per ... La famiglia del piccolo è da tempo residentecomune marchigiano. 'In paese sono conosciuti', spiega ...Dopo aver deposto una corona, il presidente del Senato ha posto un sasso disulla lapide, ... in Italia emondo , quanto successo in quei giorni: luoghi, mezzi e pietre che possiamo ...

Lutto nel mondo della musica classica barese: è morta la violinista Mina Pesce BariToday

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Loretta Goggi è molto riservata sulla sua vita privata, soprattutto dopo la morte del marito. Vi siete mai chiesti dove vive