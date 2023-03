L’ultima mattina di Astorre prima di togliersi la vita in Senato

Leggi su open.online

(Di lunedì 6 marzo 2023) Disposta l’autopsia, atto dovuto della Procura di Roma che ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, ma nessun’altra novità sulle ragioni che hanno portato Brunoa gettarsi, venerdì 3 marzo, da una finestra di Palazzo Cenci. Al momento, per il pm «non sussistono motivi per ulteriori approfondimenti», fa sapere una fonte del. Nessun bigliettino trovato nel suo ufficio, né messaggi o lettere che possano fornire una spiegazione per il gesto delre. Da quel che emerge ora nelle ricostruzioni delle ultime settimane di, proprio ina febbraio era stato sventato per miracolo un suo primo tentativo di suicidio, afferrandolo sul cornicione pocoche si lanciasse nel vuoto. In seguito a quel gesto, è stato ricoverato al Policlinico di Tor ...