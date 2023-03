L'Ue accoglie l'appello di Meloni sui migranti: "È necessario agire" (Di lunedì 6 marzo 2023) La Commissione europea ha ricevuto la lettera del presidente del Consiglio: "Concordiamo sulla necessità di agire". Fissato per giovedì il Cdm a Cutro: si va verso la stretta per gli scafisti Leggi su ilgiornale (Di lunedì 6 marzo 2023) La Commissione europea ha ricevuto la lettera del presidente del Consiglio: "Concordiamo sulla necessità di". Fissato per giovedì il Cdm a Cutro: si va verso la stretta per gli scafisti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... massimo12264461 : RT @Syriahard: J AX ...QUANDO MI INVITI ALLE TERME DI SAN PELLEGRINO?LO DICI NELLA CANZONE E LA BERGAMASCA ACCOGLIE L' APPELLO?????? https://… - morenoAlmare : RT @varrialeparody: La Corte d'Appello @FIGC accoglie il ricorso di @OfficialASRoma e José #Mourinho potrà sedersi in panchina contro @juve… - varrialeparody : La Corte d'Appello @FIGC accoglie il ricorso di @OfficialASRoma e José #Mourinho potrà sedersi in panchina contro… - sportface2016 : #Roma, accolta la richiesta di sospensiva per la squalifica di #Mourinho: sarà in panchina contro la #Juventus in a… - redazionehgnews : Azione Teramo accoglie l’appello civico rivolto a Carlo Antonetti via @redazione@hgnews.it -