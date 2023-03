‘Luddite club’, c’è una Gen Z che fa detox dai social media. Sentite il silenzio dell’irreperibilità? (Di lunedì 6 marzo 2023) Immaginate di abbandonare per un giorno lo smartphone nel fondo di un cassetto. Riuscite a sentirlo il dolce silenzio dell’irreperibilità (che fa rima con libertà)? Niente più like, post, tweet, retweet, via pure le chat WhatsApp, si salvano solo le mail consultabili dal pc. La cosa vi piace. Immaginate allora, rovistando in qualche altro casetto, di rispolverare il buon vecchio telefono a conchiglia. Così avreste indietro messaggi e telefonate senza ripiombare nella trappola della (a)socialità di Mark Zuckerberg. Impossibile dite. Eppure c’è qualcuno che l’ha fatto, ed è chi meno te l’aspetti. Direttamente dalla generazione z, la liceale diciassettenne di New York, Logan Lane potrebbe essere il prototipo dell’adolescente media: tutta stories e TikTok. Se non fosse che, passata la pandemia, insieme a un gruppetto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Immaginate di abbandonare per un giorno lo smartphone nel fondo di un cassetto. Riuscite a sentirlo il dolce(che fa rima con libertà)? Niente più like, post, tweet, retweet, via pure le chat WhatsApp, si salvano solo le mail consultabili dal pc. La cosa vi piace. Immaginate allora, rovistando in qualche altro casetto, di rispolverare il buon vecchio telefono a conchiglia. Così avreste indietro messaggi e telefonate senza ripiombare nella trappola della (a)ità di Mark Zuckerberg. Impossibile dite. Eppure c’è qualcuno che l’ha fatto, ed è chi meno te l’aspetti. Direttamente dalla generazione z, la liceale diciassettenne di New York, Logan Lane potrebbe essere il prototipo dell’adolescente: tutta stories e TikTok. Se non fosse che, passata la pandemia, insieme a un gruppetto di ...

