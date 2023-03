Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 5 marzo 2023 (video) (Di lunedì 6 marzo 2023) Ieri, 5 marzo 2023, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, dopo il consueto commento sugli ospiti della serata – dai Cugini di Campagna, a Claudio Baglioni – e un commento sulla forma fisica di Fabio Fazio, è passata alle notizie della settimana. Lucianina ha iniziato parlando di una ricerca scientifica che sostiene che gli uomini che si comprano la macchina molto lunga e grossa, sono poco dotati. Ma cosa avranno i proprietari degli yatch?, si è chiesta la comica. Poi è passata a parlare di un urologo che, per poter andare a lavorare al Policlinico Gemelli, si è finto il nipote del Presidente Mattarella, fingendo anche una telefonata del Presidente stesso e immaginando la ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 6 marzo 2023) Ieri, 5è tornata a Cheche fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, dopo il consueto commento sugli ospiti della serata – dai Cugini di Campagna, a Claudio Baglioni – e un commento sulla forma fisica di Fabio Fazio, è passata alle notizie della settimana. Lucianina ha iniziato parlando di una ricerca scientifica che sostiene che gli uomini che si comprano la macchina molto lunga e grossa, sono poco dotati. Ma cosa avranno i proprietari degli yatch?, si è chiesta la comica. Poi è passata a parlare di un urologo che, per poter andare a lavorare al Policlinico Gemelli, si è finto il nipote del Presidente Mattarella, fingendo anche una telefonata del Presidente stesso e immaginando la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DanielaKarr : RT @Maurizio101112: Ma è la Meloni ??? a no è la #Littizzetto ...Brava Luciana ?????????? - GiusPecoraro : RT @Maurizio101112: Ma è la Meloni ??? a no è la #Littizzetto ...Brava Luciana ?????????? - annalisapanello : RT @Maurizio101112: Ma è la Meloni ??? a no è la #Littizzetto ...Brava Luciana ?????????? - AndreaScaramuc1 : RT @Maurizio101112: Ma è la Meloni ??? a no è la #Littizzetto ...Brava Luciana ?????????? - FoielliPaolo : RT @Maurizio101112: Ma è la Meloni ??? a no è la #Littizzetto ...Brava Luciana ?????????? -