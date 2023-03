Luca Onestini smaschera la decisione di Mediaset | la rivelazione nella Casa

(Di lunedì 6 marzo 2023) Sale la tensione al GF Vip dopo ladi Pier Silvio Berlusconi di tagliare la replica:Nei giorni scorsi ha fatto rumore ladi Pier Silvio Berlusconi di tagliare le repliche del GF Vip da LA5 a causa delle troppe parolacce udite nel reality condotto da Alfonso Signorini. Un tema sul quale il conduttore ha più volte bacchettato gli inquilini del loft di Cinecittà, ma che pare non aver portato a chissà quali risultati. E durante una conversazione con Davide Donadei,ha fatto riferimento a qualcosa di avvenuto nel programma e di un rimprovero che gli era stato fatto direttamente dalla produzione del GF Vip in confessionale. Il problema potrebbe essere legato dunque alladi Pier Silvio Berlusconi di cancellare la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Davide: “Ho avuto un giudizio affrettato nei tuoi confronti.” #GFVIP - Rosa31240169 : RT @dicoleparolacce: Se gli uniporni sono responsabili anche solo di un provvedimento per Edo.. farò il possibile affinché Luca Onestini v… - Rosa31240169 : RT @KekkaW__: Se per colpa delle fate stasera Edoardo esce, il GF lo faccio vincere a Luca Onestini. Diventerà proprio lo scopo della mia v… - Criss519 : RT @SoyMareluna: @GrandeFratello LUCA ONESTINI È una GARANZIA...UNA SICUREZZA ... SIMPATIA DIVERTIMENTO IMPROVVISAZIONE RITMO TEMPI GIUSTI.… - Criss519 : RT @LorenaMolto1: @GrandeFratello Bravissimo Luca #onestini ???????????????? -

... Gian Maria Sainato, la sorella di Asia Argento, Fiore, la popolare ex suor Cristina Scuccia, Pamela Camassa, Claudia Motta, Helena Prestes, Christopher Leoni, il fratello di, Gianmarco,...... e ancora Marco Predolin , Fiore Argento , Cristina Scuccia ( ex Suor Cristina ), Pamela Camassa , Helena Prestes , Claudia Motta , Gianmarco, Cristopher Leoni , Gian Maria Sainato ,...Ivana Mrazova e Nicole Murgia , dopo essere uscite dalla Casa del Grande Fratello Vip hanno fatto una diretta Instagram insieme dove hanno parlato di Nikita Pelizon e. Nikita "sotto accusa", Ivana parla della diffida adopo il GF Vip "Ho sentito Nikita parlare di, ora che sei andata via magicamente puoi spiegare bene questa cosa Perché io ...

Gf Vip, Piersilvio Berlusconi cancella le repliche. E Luca Onestini svela i dettagli sulla 'ramanzina' degli a leggo.it

Durante una conversazione con Davide Donadei, Luca Onestini ha fatto riferimento a qualcosa di avvenuto nel reality show e di un rimprovero che gli era stato fatto dalla produzione del ...Nella Casa del "Grande Fratello Vip" negli ultimi giorni si respira un clima più sereno. Con la finale che si avvicina i Vipponi sembrano essere più rilassati e meno inclini alle litigate. Alcuni rapp ...