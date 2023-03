Luca, morto nell'incendio a 25 anni. La fidanzata: "Non rispondeva al telefono. Dovevamo andare a sciare" (Di lunedì 6 marzo 2023) Profondo dolore della famiglia. Il fratello di Luca Faggi, Matteo: "Era uno scout, l'aiuto prestato al prossimo era un suo valore fondante Leggi su lanazione (Di lunedì 6 marzo 2023) Profondo dolore della famiglia. Il fratello diFaggi, Matteo: "Era uno scout, l'aiuto prestato al prossimo era un suo valore fondante

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Luca, morto nell’incendio a 25 anni. La fidanzata: “Non rispondeva al telefono. Dovevamo andare a sciare” - Luca_ElTrinche : RT @barby24071442: Infame . Ci ha sputtanato per bene davanti al pm, cerchi soldi, hai pianto lacrime di coccodrillo. Per me sei morto. #r… - Luca_zone : RT @GiusCandela: Faccio rassegna tutte le mattine. Tra un caffè e l'altro leggo interviste, pseudo retroscena e mi chiedo: 'Ma l'ufficio st… - La_Riny : RT @aalbertinoo: Morto appena svegliata e si fa preparare il latte da Davide e si fa a cambiare le batterie da Luca e non sa ancora che è l… - aalbertinoo : Morto appena svegliata e si fa preparare il latte da Davide e si fa a cambiare le batterie da Luca e non sa ancora… -