L' orsa Sonia è stata uccisa da altri due plantigradi

(Di lunedì 6 marzo 2023) AGI - L'è morta. Il plantigrado non sarebbe sopravvissuto alle ferite provocate dall'aggressione avvenuta lo scorso mese di dicembre da parte didue orsi ai quali era legata. Un fatto che non sarebbe stato reso noto dalla direzione del Parco Nazionale d'Abruzzo, ma che non è passato inosservato ai cittadini di Campoli Appenino abituati alle passeggiate dell'tra i vicoli del paese. A dare conferma ai sospetti è stato il sindaco di Campoli Appennino, Pancrazia Di Benedetto, che ha spiegato però di non aver avuto l'ok alla divulgazione della notizia da parte dell'Ente.

