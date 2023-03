Loretta Goggi a Domenica In la battuta hot spiazza tutti Mara Venier scoppia a ridere (Di lunedì 6 marzo 2023) Loretta Goggi durante la chiacchierata con Mara Venier non sono mancate battute e gaffe. In particolare, una battuta ‘intima’ della soubrette ha colpito il pubblico.Ospite di Domenica In, Loretta Goggi ha parlato della sua carriera e dello spettacolo che porterà in scena a breve, ‘Benedetta primavera’, a partire da venerdì 10 marzo, alle 21.30 su Leggi su people24.myblog (Di lunedì 6 marzo 2023)durante la chiacchierata connon sono mancate battute e gaffe. In particolare, una‘intima’ della soubrette ha colpito il pubblico.Ospite diIn,ha parlato della sua carriera e dello spettacolo che porterà in scena a breve, ‘Benedetta primavera’, a partire da venerdì 10 marzo, alle 21.30 su

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gabrieledimarzo : RT @TV_Italiana: #DomenicaIn svela il logo di #BenedettaPrimavera: il nuovo varietà di Loretta Goggi. - GammaStereoRoma : Loretta Goggi - Io Nascerò - cassol_ronnie : RT @infoitcultura: Loretta Goggi a Domenica In, la battuta 'intima' spiazza tutti: Mara Venier scoppia a ridere. Cos'è accaduto https://t.c… - infoitcultura : Loretta Goggi e la gaffe a Domenica In, Mara Venier stuzzica l'artista: «Ti vedo bella friccicarella». La risposta… - infoitcultura : Loretta Goggi a Domenica In, la battuta 'intima' spiazza tutti: Mara Venier scoppia a ridere. Cos'è accaduto -