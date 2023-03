Lorella Cuccarini lascia Amici? Chiarisce: “Non mi muoverò” (Di lunedì 6 marzo 2023) Lorella Cuccarini lascia Amici di Maria De Filippi? La voce torna ogni tanto in rete ma adesso la docente interviene personalmente. Ospite della puntata di Verissimo in onda su Canale 5 domenica 5 marzo, Lorella Cuccarini si è raccontata a cuore aperto nel corso di una profonda intervista con Silvia Toffanin. Intervista che non poteva non passare anche il percorso da docente ad Amici. Prima prof. di ballo, poi il passaggio alla cattedra di canto, Lorella Cuccarini ha dimostrato di poter dare molto agli allievi. Amatissima dal pubblico, quali sono le possibilità che venga sostituita da Maria De Filippi nella prossima edizione? La voce si rincorrere ormai da mesi. Ogni tanto sul web si torna a parlare dell’eventualità che la ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 6 marzo 2023)di Maria De Filippi? La voce torna ogni tanto in rete ma adesso la docente interviene personalmente. Ospite della puntata di Verissimo in onda su Canale 5 domenica 5 marzo,si è raccontata a cuore aperto nel corso di una profonda intervista con Silvia Toffanin. Intervista che non poteva non passare anche il percorso da docente ad. Prima prof. di ballo, poi il passaggio alla cattedra di canto,ha dimostrato di poter dare molto agli allievi. Amatissima dal pubblico, quali sono le possibilità che venga sostituita da Maria De Filippi nella prossima edizione? La voce si rincorrere ormai da mesi. Ogni tanto sul web si torna a parlare dell’eventualità che la ...

