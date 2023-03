L' ombra di Goya | la recensione | Luci e ombre di un genio

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 6 marzo 2023) Lade L'di, il docufilm di José Luis López-Linares sull'opera e la vita del pittore aragonese. A raccontarlo è Jean-Claude Carrière. Un carosello di esperti, appassionati, registi e maestri incisori per ripercorrere le mille sfaccettature di un artista che con le sue contraddizioni seppe farsi "grande testimone della Spagna". È il viaggio che José Luis López-Linares decide di affrontare per ricostruire la carriera e la vita di Francisco José deentes: il ritratto che ne viene fuori è un'opera visionaria e attenta ai dettagli. Nellade L'di, in sala per soli tre giorni (dal 6 all'8 marzo dopo l'anteprima al 75esimo Festival di Cannes), proveremo a entrare in questo labirintico racconto corale. Il ...