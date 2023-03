LIVE Tirreno-Adriatico 2023 | Cronometro Lido di Camaiore in DIRETTA | pioggia che può scombinare i piani

(Di lunedì 6 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.50 13.01 Occhio perché è già un momento importante: è partito Wout van Aert, prima gara stagionale per lui. 13.00 Tutti i campioni nazionali delle prove contro il tempo presenti: # RIDER NATION 1 GANNA Filippo Italy 2 GIRMAY Biniam Eritrea 3 ARMIRAIL Bruno France 4 BODNAR Maciej Poland 5 KÄMNA Lennard Germany 6 FETTER Erik Hungary 7 CAICEDO Jonathan Klever Ecuador 8 MIHOLJEVI? Fran Croatia 9 GEE Derek Canada 10 GOLDSTEIN Omer Israel 11 SKUJI?Š Toms Latvia 12.57 Altre immagini sulle condizioni dell’asfalto: prova tutt’altro che semplice. We don’t need an app to tell us it’s raining @TirrenThe guys are ...

LIVE Tirreno-Adriatico 2023, Cronometro Lido di Camaiore in DIRETTA: a breve scatta la prova contro il tempo OA Sport

Periodo ovviamente intensissimo per il World Tour di ciclismo. In Francia la Parigi-Nizza, in Italia scatta la Tirreno-Adriatico: appuntamento oggi con la prima tappa della Corsa dei due Mari, andiamo ...