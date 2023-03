LIVE Tirreno-Adriatico 2023 | Cronometro Lido di Camaiore in DIRETTA | in testa il francese Armirail

(Di lunedì 6 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.50 14.11 Pioggia che prosegue battente sulla corsa: il meteo sarà simile per tutti (penalizzati di più per ora i primi a partire). 14.08 Bene Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) all’intermedio: soli 4” di ritardo. 14.02resiste in vetta, sarà veramente difficile scalzare il transalpino. 13.58 La top-10 al traguardo: # Rider Time + Avg 1Bruno 13.25 51.429 2 SKUJI?Š Toms 13.35 0.10 50.798 3 DENZ Nico 13.37 0.12 50.673 4 STORK Florian 13.37 0.12 50.673 5 MIHOLJEVI? Fran 13.39 0.14 50.549 6 VAN AERT Wout 13.42 0.17 50.365 7 DE MARCHI Alessandro 13.43 0.18 50.304 8 PEREZ ...

Il cielo sarà tuttavia generalmente coperto di nubi, specialmente in corrispondenza del mar. Le temperature saranno pressoché stabili o in lievissimo aumento, nell'ordine di uno o due gradi. '...COME SEGUIRLA IN TV- ADRIATICO 2023: STARTLIST E FAVORITI PERCORSO E ALTIMETRIA TAPPE CALENDARIO TAPPE COMPLETO Segui ila partire dalle 12:50 PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O ...- ADRIATICO 2023: STARTLIST E FAVORITI PERCORSO E ALTIMETRIA TAPPE CALENDARIO TAPPE ... Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora. ...

Tirreno-Adriatico 2023 oggi: tappa Lido di Camaiore-Lido di Camaiore, orari, percorso, tv, streaming, favoriti OA Sport

Periodo ovviamente intensissimo per il World Tour di ciclismo. In Francia la Parigi-Nizza, in Italia scatta la Tirreno-Adriatico: appuntamento oggi con la prima tappa della Corsa dei due Mari, andiamo ...