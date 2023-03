LIVE Tirreno-Adriatico 2023 | Cronometro Lido di Camaiore in DIRETTA | è il momento di Filippo Ganna! Kämna l’uomo da battere

(Di lunedì 6 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.50 15.41 Mikel Landa conferma le storiche difficoltà a. 13’43” per lui, che partirà almeno 25” dietro quasi tutti i concorrenti per la generale. 15.40 CI SIAMO! Alla partenza la splendida maglia tricolore di Campione Italiano vestita daParte la sua prova! 15.39 Alla fine per Kelderman ildice 13’16”, 2” meglio del suo teorico capitano Primoz Roglic. 15.37 NUOVO MIGLIOR TEMPO! Lo fa segnare il tedesco della BORA Lennard! 12’56” per lui, che migliora il tempo di Sheffield di tre secondi! 15.36 Stesso discorso vale anche per Enric Mas che va un ...

Il cielo sarà tuttavia generalmente coperto di nubi, specialmente in corrispondenza del mar. Le temperature saranno pressoché stabili o in lievissimo aumento, nell'ordine di uno o due gradi.

LIVE Tirreno-Adriatico 2023, Cronometro Lido di Camaiore in DIRETTA: Magnus Sheffield in testa, migliora il meteo OA Sport

Periodo ovviamente intensissimo per il World Tour di ciclismo. In Francia la Parigi-Nizza, in Italia scatta la Tirreno-Adriatico: appuntamento oggi con la prima tappa della Corsa dei due Mari, andiamo ...