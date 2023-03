LIVE – Sorteggio tabellone Masters 1000 Indian Wells 2023: aggiornamenti in DIRETTA (Di lunedì 6 marzo 2023) Il LIVE e la DIRETTA testuale del Sorteggio del tabellone principale del torneo di Indian Wells 2023, il primo Masters 1000 della stagione. Occhi puntati soprattutto sugli azzurri, determinati a far bene in California. Saranno cinque i tennisti italiani presenti in tabellone, vale a dire Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti. Attenzione anche al russo Daniil Medvedvev, reduce da tre tornei vinti e nettamente il favorito visto lo straripante momento di forma, ma anche al campione uscente Taylor Fritz, determinato a difendere il titolo. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale della cerimonia a partire dalla mezzanotte italiana della notte tra ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) Ile latestuale deldelprincipale del torneo di, il primodella stagione. Occhi puntati soprattutto sugli azzurri, determinati a far bene in California. Saranno cinque i tennisti italiani presenti in, vale a dire Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti. Attenzione anche al russo Daniil Medvedvev, reduce da tre tornei vinti e nettamente il favorito visto lo straripante momento di forma, ma anche al campione uscente Taylor Fritz, determinato a difendere il titolo. Sportface.it garantiràin tempo reale della cerimonia a partire dalla mezzanotte italiana della notte tra ...

