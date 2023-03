LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: si parte! (Di lunedì 6 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO DELLA TIRRENO-ADRIATICO CON GANNA DALLE 12.45 12.59 A meno di sorprese, saranno dunque le ruote veloci a contendersi la frazione di oggi: i favoriti sono Tim Merlier, vincitore della tappa di ieri e dunque attuale leader della classifica generale, Sam Bennett e Mads Pedersen (questi ultimi due rispettivamente secondo e terzo nella prima tappa), ma attenzione anche ad Arnaud De Lie, Olav Kooij, Arnaud Demare, Alexander Kristoff e Michael Matthews. Per l’Italia potrebbe invece provarci Jonathan Milan (Bahrain – Victorious). 12.57 Ad eccezione di due piccole salitelle di terza categoria nella parte centrale della prova, ossia la Côte des Granges-le-Roi (1,4 km al 3,6% di pendenza media) e la Cote ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA CRONOMETRO DELLA TIRRENO-ADRIATICO CON GANNA DALLE 12.45 12.59 A meno di sorprese, saranno dunque le ruote veloci a contendersi la frazione di: i favoriti sono Tim Merlier, vincitore delladi ieri e dunque attuale leader della classifica generale, Sam Bennett e Mads Pedersen (questi ultimi due rispettivamente secondo e terzo nella prima), ma attenzione anche ad Arnaud De Lie, Olav Kooij, Arnaud Demare, Alexander Kristoff e Michael Matthews. Per l’Italia potrebbe invece provarci Jonathan Milan (Bahrain – Victorious). 12.57 Ad eccezione di due piccole salitelle di terza categoria nella parte centrale della prova, ossia la Côte des Granges-le-Roi (1,4 km al 3,6% di pendenza media) e la Cote ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: si parte! - - RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI ?????? Ciclismo, Parigi-Nizza 15h25 Bazainville-Fontainebleau - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:50 per vivere in diretta con noi la seconda tappa della #ParisNice - nelnomedeltrash : live da Parigi ci ha servito anche stasera - dentinidiyoongi : ricordiamo che wooyoung e yeosang avevano detto che avrebbero fatto la live a parigi -