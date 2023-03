LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: occasione per gli sprinter, occhio a Milan (Di lunedì 6 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda frazione della Parigi-Nizza 2023, corsa a tappe francese di LIVEllo WorldTour. Quest’oggi i corridori partiranno da Bazainville alle ore 13:00 e arriveranno, dopo 163,7 km, sul traguardo di Fontainebleau. Ad eccezione di due piccole salitelle di terza categoria nella parte centrale della prova, ossia la Côte des Granges-le-Roi (1,4 km al 3,6% di pendenza media) e la Cote de Méréville (900 metri al 4,4%), la tappa di oggi non presenta particolari insidie per i corridori. A meno di sorprese, saranno dunque le ruote veloci a contendersi la frazione odierna: i favoriti sono ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della seconda frazione della, corsa a tappe francese dillo WorldTour. Quest’i corridori partiranno da Bazainville alle ore 13:00 e arriveranno, dopo 163,7 km, sul traguardo di Fontainebleau. Ad eccezione di due piccole salitelle di terza categoria nella parte centrale della prova, ossia la Côte des Granges-le-Roi (1,4 km al 3,6% di pendenza media) e la Cote de Méréville (900 metri al 4,4%), ladinon presenta particolari insidie per i corridori. A meno di sorprese, saranno dunque le ruote veloci a contendersi la frazione odierna: i favoriti sono ...

