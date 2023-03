(Di lunedì 6 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA CRONOMETRO DELLA TIRRENO-ADRIATICO CON GANNA DALLE 12.45 14.20 A tirare in testa alc’è sempre la Soudal – QuickStep. 14.17 Ricordiamo la classifica generale dopo la prima frazione: 1 MERLIER Tim Soudal – Quick Step BEL 3:50:42 2 BENNETT Sam BORA – Hansgrohe IRL 0:04 3 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates SLO st 4 PEDERSEN Mads Trek – Segafredo DEN 0:06 5 LATOUR Pierre TotalEnergies FRA st 6 GODON Dorian AG2R Citroën Team FRA 0:08 7 KOOIJ Olav Jumbo-Visma NED 0:10 8 DE LIE Arnaud Lotto Dstny BEL st 9 MATTHEWS Michael Team Jayco AlUla AUS st 10 COQUARD Bryan Cofidis FRA st 14.14 Qui di seguito un’immagine del fuggitivo: 120km < 3’55’’ < @jonasest toujours seul en tête mais l’écart est repassé sous les 4 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: si parte! - - RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI ?????? Ciclismo, Parigi-Nizza 15h25 Bazainville-Fontainebleau - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:50 per vivere in diretta con noi la seconda tappa della #ParisNice - nelnomedeltrash : live da Parigi ci ha servito anche stasera - dentinidiyoongi : ricordiamo che wooyoung e yeosang avevano detto che avrebbero fatto la live a parigi -

SEGUI ILDELLA PARTITA CALENDARIO 21GIORNATA: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE ... TUTTI GLI EVENTI VOLLEY, QUALIFICAZIONI2024: COME FUNZIONANO STREAMING E TV - La partita Firenze - ...COME SEGUIRLA IN TV- NIZZA 2023: CALENDARIO TAPPE, TV E STREAMING PERCORSO E ALTIMETRIA DELLE TAPPE STARTLIST E FAVORITI Segui ila partire dalle 13:00 PER AGGIORNARE ILFARE ...La- Nizza 2023 manda in scena oggi la seconda tappa, da Bazainville a Fontainebleau dopo 163,7 ... Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti, classifiche e tanto ...

LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Gregaard da solo in fuga con 3’25” sul gruppo, 110 km all’arrivo OA Sport

Dopo essersi fatti conoscere dal palco del Festival di Sanremo ed essersi esibiti non solo in tutta Italia ma anche in Francia, America e Germania, gli EXTRALISCIO, guidati dalla follia polistrumental ...Martedì 7 e mercoledì 8 marzo in campo per il ritorno degli Ottavi di Finale. Martedì alle 21, live sui canali Sky Sport, Chelsea-Borussia Dortmund e Benfica-Brugge. Mercoledì, sempre alle 21, Bayern ...