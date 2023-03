LIVE Parigi-Nizza 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | continua la fuga di Gregaard | 2’50” sul gruppo

(Di lunedì 6 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA CRONOMETRO DELLA TIRRENO-ADRIATICO CON GANNA DALLE 12.45 14.49 Siad avanzare verso la Cote de Mereville, ora distante 20 chilometri. 14.46 Vento non particolarmente incisivo al momento in corsa.ha ancora” sul, il margine sta leggermente aumentando. 14.43 Problema meccanico per Arnaud De Lie (Lotto-Dstny) prontamente risolto per il belga. 14.41 Il danese della Uno-X ha passato il cartello dei -90 dal traguardo. 14.38 Jonasfaceva parte anche delladi ieri, con 122 chilometri in avanscoperta. Non si può dire che il ragazzo non sia uno che ci prova. 14.35 Questa la classifica degli scalatori virtuale: 1 ?3 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jwysanrise : atterrati vivi a parigi tanto schioppo domani con cyberpunk live - OA_Sport : LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: si parte! - - RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI ?????? Ciclismo, Parigi-Nizza 15h25 Bazainville-Fontainebleau - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:50 per vivere in diretta con noi la seconda tappa della #ParisNice - nelnomedeltrash : live da Parigi ci ha servito anche stasera -

SEGUI ILDELLA PARTITA CALENDARIO 21GIORNATA: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE ... TUTTI GLI EVENTI VOLLEY, QUALIFICAZIONI2024: COME FUNZIONANO STREAMING E TV - La partita Firenze - ...COME SEGUIRLA IN TV- NIZZA 2023: CALENDARIO TAPPE, TV E STREAMING PERCORSO E ALTIMETRIA DELLE TAPPE STARTLIST E FAVORITI Segui ila partire dalle 13:00 PER AGGIORNARE ILFARE ...La- Nizza 2023 manda in scena oggi la seconda tappa, da Bazainville a Fontainebleau dopo 163,7 ... Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti, classifiche e tanto ...

LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Gregaard da solo in fuga con 2’40” sul gruppo, 100 km all’arrivo OA Sport

Martedì 7 e mercoledì 8 marzo in campo per il ritorno degli Ottavi di Finale. Martedì alle 21, live sui canali Sky Sport, Chelsea-Borussia Dortmund e Benfica-Brugge. Mercoledì, sempre alle 21, Bayern ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda frazione della Parigi-Nizza 2023, corsa a tappe francese di livello ...