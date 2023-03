LIVE – Firenze-Novara: A1 Femminile 2022/2023 volley IN DIRETTA (Di lunedì 6 marzo 2023) La DIRETTA testuale LIVE di Il Bisonte Firenze-Igor Gorgonzola Novara, partita valevole per l’ottava giornata di ritorno della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Le toscane di Carlo Parisi, none in classifica, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare punti e provare a guadagnare posizioni. Servirà però una grande prestazione per mettere in difficoltà le zanzare di Stefano Lavarini, quinte e a caccia della sedicesima vittoria per rimanere tra le migliori. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.30 di lunedì 6 marzo al Palazzo Wanny di Firenze. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale LIVE della ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) Latestualedi Il Bisonte-Igor Gorgonzola, partita valevole per l’ottava giornata di ritorno della regular season di Serie A1di. Le toscane di Carlo Parisi, none in classifica, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare punti e provare a guadagnare posizioni. Servirà però una grande prestazione per mettere in difficoltà le zanzare di Stefano Lavarini, quinte e a caccia della sedicesima vittoria per rimanere tra le migliori. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.30 di lunedì 6 marzo al Palazzo Wanny di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella ...

