Lite ai vertici dell' Ucraina sul ritiro da Bakhmut | Zelensky è una furia

(Di lunedì 6 marzo 2023) Il presidente ucraino, Volodymyr, è entrato in conflitto con il comandantee Forze armate, Valerii Zaluzhnyi, su come gestire la situazione a, il punto più caldo del fronte con i russi. Lo riporta la tedesca Bild, citando fonti anonime «interne alla leadership politica» a Kiev. Poco dopo la pubblicazionea notizia, la presidenzaha diffuso una nota in cui ha reso noto cheha discussoa situazione acon i massimi comandanti militari, che «hanno sostenuto il proseguimentoa difesaa città». Zaluzhnyi e Oleksandr Syrskyi, comandantee Forze di terra ucraine, «si sono espressi a favore del proseguimento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paolo_r_2012 : Giunta Rocca, i vertici di FdI frenano il presidente sulla Sanità - romatoday : #giunta Rocca, i vertici di FdI frenano il presidente sulla Sanità -

...puntata lo stesso Signorini era dovuto intervenire per placare i toni dopo unatra i concorrenti, e il conduttore li aveva giudicati profondamente maleducati. È possibile che aiMediaset ...Il cast dell'isola dei (presunti) Famosi sta agitando idel Biscione. Troppi sconosciuti e ... Isola dei Famosi 2023, 'Alvin sarà l'inviato': smentite le voci dellacon Ilary Blasi. I ...Anche perché arriva, dairegionali di Forza Italia, la richiesta al sindaco di 'pubblicare i curricula' dei nominati. Ma non solo. Non mancano infatti le tensioni anche in Forza Italia con l'...

Comune di Napoli, staffista di Forza Italia con Manfredi e scoppia la lite nel partito ilmattino.it

Una settimana fa lo scontro tra Fabio Caressa e Marco Bucciantini sulla statistica del possesso palla negli studi di Sky: ora arrivano le scuse del telecronista ...Diventa un caso la recente nomina dei nove staffisti a Palazzo San Giacomo. Quelli che all'inizio erano solo chiacchiericci e pettegolezzi stanno procurando più di un ...