L’Italia torna a Napoli, una lunga storia di passione e tifo: già venduti 20mila biglietti (Di lunedì 6 marzo 2023) Il purgatorio della seconda assenza dai Mondiali di calcio della nostra Nazionale sta terminando e finalmente tra pochi giorni L’Italia tornerà a giocare una partita ufficiale, valida per le qualificazioni agli Europei di Germania 2024. Non sarà una partita normale, perché sarà Italia-Inghilterra, una delle grandi classiche del calcio mondiale e anche perché si disputerà a Napoli, allo stadio “Maradona”, in una città e in uno stadio dove la Nazionale ha davvero fatto la sua storia. La prima volta La prima volta che la Nazionale ha giocato a Napoli è stato addirittura il 14 febbraio 1932, ma al tempo il match con la Svizzera terminato 3-0 per noi, si giocò allo Stadio “Ascarelli”. La prima al San Paolo invece è sempre un’Italia-Svizzera nel 1960 che termina con lo stesso punteggio. Tante gare memorabili Di gare ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) Il purgatorio della seconda assenza dai Mondiali di calcio della nostra Nazionale sta terminando e finalmente tra pochi giornitornerà a giocare una partita ufficiale, valida per le qualificazioni agli Europei di Germania 2024. Non sarà una partita normale, perché sarà Italia-Inghilterra, una delle grandi classiche del calcio mondiale e anche perché si disputerà a, allo stadio “Maradona”, in una città e in uno stadio dove la Nazionale ha davvero fatto la sua. La prima volta La prima volta che la Nazionale ha giocato aè stato addirittura il 14 febbraio 1932, ma al tempo il match con la Svizzera terminato 3-0 per noi, si giocò allo Stadio “Ascarelli”. La prima al San Paolo invece è sempre un’Italia-Svizzera nel 1960 che termina con lo stesso punteggio. Tante gare memorabili Di gare ...

