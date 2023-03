L’Isola dei Famosi 2023 non convince Mediaset? L’indiscrezione (Di lunedì 6 marzo 2023) Ilary Blasi si sta preparando a condurre la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. I reality show sono sempre stati un elemento di punta per Canale 5, perché il pubblico, con il passare degli anni, ha dimostrato di apprezzare questo tipo di programmi. La scelta del cast, però, sembra stia suscitando più di un interrogativo. Stando ad alcune indiscrezioni, i dirigenti Mediaset non avrebbero preso molto bene l’annuncio dei nomi dei futuri concorrenti. Potrebbe interessarti: Mercedesz Henger risponde alle parole di Edoardo Tavassi: “Perché ha detto così” Isola dei Famosi 2023, tumulto a Mediaset per la scelta del cast? Qualche giorno fa, la produzione de L’Isola dei Famosi ha reso note le identità degli aspiranti naufraghi. La reazione del pubblico, ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 6 marzo 2023) Ilary Blasi si sta preparando a condurre la nuova edizione dedei. I reality show sono sempre stati un elemento di punta per Canale 5, perché il pubblico, con il passare degli anni, ha dimostrato di apprezzare questo tipo di programmi. La scelta del cast, però, sembra stia suscitando più di un interrogativo. Stando ad alcune indiscrezioni, i dirigentinon avrebbero preso molto bene l’annuncio dei nomi dei futuri concorrenti. Potrebbe interessarti: Mercedesz Henger risponde alle parole di Edoardo Tavassi: “Perché ha detto così” Isola dei, tumulto aper la scelta del cast? Qualche giorno fa, la produzione dedeiha reso note le identità degli aspiranti naufraghi. La reazione del pubblico, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francym97_ : RT @p0liedrico: E prima hanno ridimensionato il salottino trash di barbarella, poi fanno la morale per qualche parolaccia e per le liti al… - tuttopuntotv : L’Isola dei Famosi 2023 non convince Mediaset? L’indiscrezione #isola #IsoladeiFamosi #Mediaset #IlaryBlasi - Miao1970 : @surgelatu Perché l'amica va all'isola dei famosi... - spighissimo : @AnnaMonia_A Ti prepari anche tu per l'isola dei famosi? - baboskibe : @saryvanpelt L'isola dei conigli? Io la amo! È il mio posto del cuore -