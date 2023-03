(Di lunedì 6 marzo 2023)è nata nel 1959 a Bitetto (Bari) e ha 63 anni di età. E’ un’insegnante di canto che ha partecipato all’ultima edizione di The Voice Senior, arrivando al secondo posto.età,A The Voice Senior 2023, dopo la sua esibizione,racconta di aver dedicato la sua esibizione ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robgiannotti : RT @altrogiornorai1: #TheVoiceSenior, la vincitrice Maria Teresa Reale ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorn… - altrogiornorai1 : #TheVoiceSenior, la vincitrice Maria Teresa Reale ospite di @serenabortone nella puntata odierna di… - sehmagazine : ???? Maria Teresa Reale vince la terza edizione di #TheVoiceSenior. Chi è la 61enne di Sora, del team di Clementino,… - durso_club : RT @giulio_galli: Ero certo che avrebbe vinto Lisa Manosperti, invece si è imposta Maria Teresa Reale, peraltro bravissima. Complimenti a t… - infoitcultura : The Voice senior, secondo posto per la barese Lisa Manosperti: «Grazie a tutti» -

, 61 anni, ha trionfato con il 34,19% delle preferenze, sbaragliando con la cover di 'Oggi sono io' di Alex Britti la concorrenza di(23,07%), del rocker Alex Sure (23,04%) e di ...La 61enne di Sora, del team di Clementino, ha battuto nella superfinale a quattro, Alex Sure e Paolo Piluso nella terza edizione del talent di Rai 1 È Maria Teresa Reale la vincitrice della terza edizione di The Voice Senior . Nella finalissima di venerdì 3 marzo, ...Alla fine sono rimasti solo in quattro: Paolo Piluso, del team Ricchi e Poveri, Maria Teresa Reale e Alex Sure del team Clementino, edel team Loredana. A rimanere a mani vuote è ...

Lisa Manosperti: età, marito, figli e biografia della cantante Tag24

Anche questa edizione di The Voice Senior si è rivelata un successo, eppure emergono delle rivelazioni alquanto inaspettate su uno dei giudici.A Sora, comune di 24.884 abitanti in provincia di Frosinone, noto nel pop italiano per aver dato i natali ad Anna Tatangelo (ma a Sora è nato anche il grande Vittorio De Sica: oggi una ...