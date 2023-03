Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimonaCroisette : RT @altrogiornorai1: #TheVoiceSenior, la vincitrice Maria Teresa Reale ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorn… - CorriereCitta : Lisa Manosperti a The Voice Senior 2023: chi è, età, lavoro, come è morto il figlio - robgiannotti : RT @altrogiornorai1: #TheVoiceSenior, la vincitrice Maria Teresa Reale ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorn… - altrogiornorai1 : #TheVoiceSenior, la vincitrice Maria Teresa Reale ospite di @serenabortone nella puntata odierna di… - sehmagazine : ???? Maria Teresa Reale vince la terza edizione di #TheVoiceSenior. Chi è la 61enne di Sora, del team di Clementino,… -

Nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno , lunedì 6 marzo, è stata ospite la seconda classificata a The Voice Senior,. La cantante ha raccontato la sua passione per il canto ed il sassofono e durante la chiacchierata con la padrona di casa ha portato alla luce il dramma che l'ha colpita nel 2020, la ...Maria Teresa Reale ea Oggi è un altro giorno, la morte del compagno e del ..., 61 anni, ha trionfato con il 34,19% delle preferenze, sbaragliando con la cover di 'Oggi sono io' di Alex Britti la concorrenza di(23,07%), del rocker Alex Sure (23,04%) e di ...

Lisa Manosperti: età, marito, figli e biografia della cantante Tag24

The Voice Senior, Lisa Manosperti svela il suo dramma da Serena Bortone: "Dolore per la morte di mio figlio" Nella puntata odierna di Oggi è un altro ...Lisa Manosperti chi è la cantante di The Voice Senior: biografia, età, figlio e vita privata. Chi è Lisa Manosperti di The Voice Senior ...