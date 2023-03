L' intervista - Ebenezer Mahindra | In India tempi di produzione normalizzati

(Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo la laurea in ingegneria e un master in business management, Joseha lavorato alla Tata Motors, prima di approdare, nel 2005, alla, della quale oggi è direttore generale Europe. Avete registrato, nel corso del 2022, un allungamento deidi consegna per i veicoli destinati alle flotte?Al contrario: nel 2022, i nostridi consegna sono leggermente migliorati rispetto a quelli dell'anno precedente perché le linee produttive inhanno progressivamente ripreso a lavorare secondostiche normali. Quali sono le alimentazioni alternative e le soluzioni tecnologiche più richieste dai fleet manager?Per la, direi l'alimentazione bifuel, a benzina e Gpl, disponibile per la KUV 100 NXT M-Bifuel; le tecnologie più richieste ...

Dopo la laurea in ingegneria e un master in business management, Joseha lavorato alla Tata Motors, prima di approdare, nel 2005, alla Mahindra, della quale oggi è direttore generale Europe. Avete registrato, nel corso del 2022, un allungamento dei tempi di ...Anzi, il suo vice Geoff Duncan ha affermato in un'alla Cbs che lui aveva scelto di non ... pastore nellaBaptist Church che ospitò le prediche di Martin Luther King e considerato ...Dopo la laurea in ingegneria e un master in business management, Joseha lavorato alla Tata Motors, prima di approdare, nel 2005, alla Mahindra, della quale oggi è direttore generale Europe. Avete registrato, nel corso del 2022, un allungamento dei tempi di ...