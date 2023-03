L’Inter è sulle spalle di Lautaro. È il miglior partner di se stesso, altro che Dzeko o Lukaku (Gazzetta) (Di lunedì 6 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport celebra Lautaro Martinez, il Toro delL’Inter, che ieri ha chiuso la partita contro il Lecce firmando il secondo gol dei nerazzurri, all’8 del secondo tempo, dopo quello di Mkhitaryan al 29’ del primo tempo. Un Lautaro così, scrive la rosea, non si era mai visto. In 25 giornate ha segnato 14 gol, come nemmeno nell’anno dello scudetto, quando a questo punto del campionato ne aveva segnato uno in meno. “Lautaro sbuca quando serve e chiude una partita che si stava addormentando. Lautaro fa di più. Nuovo esempio, nuova spiegazione del perché la fascia sia sul suo braccio. Non è solo un fatto di anzianità, è un’investitura che lui merita partita dopo partita. Dopo il gol è andato incontro a Dumfries che gli aveva appena servito l’assist. L’ha abbracciato e poi si è ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 marzo 2023) Ladello Sport celebraMartinez, il Toro del, che ieri ha chiuso la partita contro il Lecce firmando il secondo gol dei nerazzurri, all’8 del secondo tempo, dopo quello di Mkhitaryan al 29’ del primo tempo. Uncosì, scrive la rosea, non si era mai visto. In 25 giornate ha segnato 14 gol, come nemmeno nell’anno dello scudetto, quando a questo punto del campionato ne aveva segnato uno in meno. “sbuca quando serve e chiude una partita che si stava addormentando.fa di più. Nuovo esempio, nuova spiegazione del perché la fascia sia sul suo braccio. Non è solo un fatto di anzianità, è un’investitura che lui merita partita dopo partita. Dopo il gol è andato incontro a Dumfries che gli aveva appena servito l’assist. L’ha abbracciato e poi si è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : L’#Inter è sulle spalle di #Lautaro. È il miglior partner di se stesso, altro che Dzeko o Lukaku (Gazzetta) Il Tor… - FabioCapellone : RT @Krafftdellenevi: Tra l'altro, Pirlo torna in vantaggio nella sfida a distanza. 52 punti vs 50 (-15) dopo 25 giornate. Pirlo era terzo,… - enzlorenz3 : @pap1pap comunque pap ti ritenevo una persona che valeva la pena seguire per tutti i commenti opportuni sulle quest… - PittsLegacy : RT @Krafftdellenevi: Tra l'altro, Pirlo torna in vantaggio nella sfida a distanza. 52 punti vs 50 (-15) dopo 25 giornate. Pirlo era terzo,… - Solari_09 : RT @Krafftdellenevi: Tra l'altro, Pirlo torna in vantaggio nella sfida a distanza. 52 punti vs 50 (-15) dopo 25 giornate. Pirlo era terzo,… -

I CPIA e il PNSD: le figure, le attività, le scommesse didattiche e organizzative ...anche per i CPIA incentrata sulle metodologie didattiche e sulle ... L'inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, anche ...didattica e di realizzare e condividere percorsi inter o ... Roma, che tiri Mancini. La Juve sbatte sui legni e sul "pullman" di Mou ...Roma (prima rete stagionale dopo 15 mesi di digiuno e l'Inter ...ancora una volta a portarsi in vantaggio con un episodio che spezza l'...che spezza l'equilibrio e poi a difendersi con ordine sulle ... Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 6 marzo ...stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle ...'Gazzetta dello Sport' apre con il successo dell'Inter, che batte 2 - ...presentare il posticipo di stasera per i granata che si giocano l'... ...anche per i CPIA incentratametodologie didattiche e...'inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, anche ...didattica e di realizzare e condividere percorsio ......Roma (prima rete stagionale dopo 15 mesi di digiuno e...ancora una volta a portarsi in vantaggio con un episodio che spezza'...che spezza'equilibrio e poi a difendersi con ordine......stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali...'Gazzetta dello Sport' apre con il successo dell', che batte 2 - ...presentare il posticipo di stasera per i granata che si giocano'... Inter-Lecce, dove vedere la partita in tv: gli orari Sky Sport