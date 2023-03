Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Gol memorabili e un punto di vista tutto nuovo sulle coppie d'attacco più amate dai tifosi nerazzurri ?? Spillo Alt… - napolista : L’#Inter è sulle spalle di #Lautaro. È il miglior partner di se stesso, altro che Dzeko o Lukaku (Gazzetta) Il Tor… - FabioCapellone : RT @Krafftdellenevi: Tra l'altro, Pirlo torna in vantaggio nella sfida a distanza. 52 punti vs 50 (-15) dopo 25 giornate. Pirlo era terzo,… - enzlorenz3 : @pap1pap comunque pap ti ritenevo una persona che valeva la pena seguire per tutti i commenti opportuni sulle quest… - PittsLegacy : RT @Krafftdellenevi: Tra l'altro, Pirlo torna in vantaggio nella sfida a distanza. 52 punti vs 50 (-15) dopo 25 giornate. Pirlo era terzo,… -

Ecco, l'che cambia aria dopo Bologna èspalle dell'argentino'. Al momento, è Lautaro che regge l'attacco dell'. 'Perché dentro un reparto offensivo come quello attuale dell', ...... 50 punti per l'(2 - 0 al Lecce), 48 per la Lazio che ha vinto a Napoli venerdì e 47 punti ... Tre posti per quattro squadre con la Dea che alla vigilia di Napoli vede lo svantaggioposizioni ...Il fischietto piemontese non ha ammonito neanche un giocatore a San Siro e non ha visto i rigori reclamati dall'

Inter, Inzaghi sull'arbitro: "Da rivedere alcuni episodi, merito suo se..." Corriere dello Sport

Focus sulla vittoria del Parma a Reggio Calabria e sull’intera ... La difesa laziale ha annullato Osimhene”. Vittoria facile dell’Inter contro il Lecce… “L’Inter è seconda in classifica con una buona ...L’Inter per adesso rimane concentrata sulla stagione corrente, sperando di passare il turno in Champions League e andare avanti il più possibile nella competizione. La programmazione futura passa ...