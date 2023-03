L’intelligence di Kiev | «Mosca è corto di munizioni I soldati usano le pale come armi»

Leggi su open.online

(Di lunedì 6 marzo 2023) C’è chi sguaina le spade, e chi le. Ad usare queste ultime sono i riservisti russi, almeno secondo l’ultimo rapporto delucraina, che parla di un attacco a un avamposto nel quale i militari dihanno ricevuto l’ordine di assaltare le forze diusando «da fuoco e». Ma nonqualsiasi. Nello specifico, si tratta di un modello di notoMPL-50. Progettata nel 1869, da allora è cambiata poco, riferisce il ministero della Difesa ucraino – che cura il rapporto – aggiungendo che si tratta di uno strumento che in Russia viene considerato «mitologico». L’arma era in voga anche durante il periodo sovietico, è lunga circa 50 centimetri, e ai lati della parte metallica viene affilata per essere usata ...