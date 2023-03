Lino Banfi tra dolore e ricordi racconta sua moglie: “Avevo debiti con gli usurai, Lucia mi salvò” (Di lunedì 6 marzo 2023) Sessant’anni di vita insieme e ora il dolore di un addio che l’attore ha imparato ad affrontare sin dagli esordi della malattia della moglie: Lino Banfi, ieri ospite di Mara Venier a Domenica in. E oggi intervistato a Non stop News su Rtl 102.5, con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lonigro, torna a parlare dopo la morte di Lucia Zagaria, «la sua roccia», dopo la scomparsa, il 22 febbraio. Era malata di Alzheimer, sono stati insieme tutta la vita: dieci anni di fidanzamento, 60 di matrimonio. Un’unione solida, una complicità indissolubile che solo un male subdolo come quello che ha attaccato Lucia poteva pensare di mettere in discussione e di recidere. Lino Banfi e il commovente racconto di sua moglie Una separazione maturata ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 marzo 2023) Sessant’anni di vita insieme e ora ildi un addio che l’attore ha imparato ad affrontare sin dagli esordi della malattia della, ieri ospite di Mara Venier a Domenica in. E oggi intervistato a Non stop News su Rtl 102.5, con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lonigro, torna a parlare dopo la morte diZagaria, «la sua roccia», dopo la scomparsa, il 22 febbraio. Era malata di Alzheimer, sono stati insieme tutta la vita: dieci anni di fidanzamento, 60 di matrimonio. Un’unione solida, una complicità indissolubile che solo un male subdolo come quello che ha attaccatopoteva pensare di mettere in discussione e di recidere.e il commovente racconto di suaUna separazione maturata ...

